ليصبح خامس عربي.. ماذا يحتاج منتخب الجزائر للتأهل إلى كأس العالم؟

يستعد منتخب الجزائر، لخوض مواجهة مهمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بحثا عن بطاقة التأهل، ليصبح خامس منتخب عربي يتأهل إلى المونديال.

وتقام مباراة الجزائر والصومال، في السابعة مساء اليوم، على ملعب "ميلود هدفي" في وهران، في إطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

فرص الجزائر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

يحتاج منتخب الجزائر للفوز على الصومال، مساء اليوم، لحسم تأهله إلى كأس العالم 2026، إذ يتصدر محاربو الصحراء المجموعة السابعة، برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف أوغندا.

وفي حالة فوز الجزائر على الصومال، يرتفع رصيدها إلى النقطة 22 في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن منتخب أوغندا، الذي لن يتخطى رصيده 21 نقطة، حتى إذا فاز في آخر مباراتين.

جدير بالذكر أن هناك 4 منتخبات عربية، حسمت تأهلها إلى كأس العالم 2026، وهي الأردن، تونس، المغرب، ومصر.

اقرأ أيضًا:

من الخطيب لقدامى الزمالك.. نجوم يدعمون حسن شحاته في وعكته الصحية

فرحة الصعود إلى المونديال.. رقم تاريخي لحسام حسن ولقطة طريفة لمصطفى محمد (فيديو)