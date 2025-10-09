تغطية خاصة.. كل ما تريد معرفته عن ليلة تأهل مصر لكأس العالم

"رقص وموسيقى".. فرحة قوية من لاعبي منتخب مصر داخل غرف الملابس بعد التأهل

تمكن المنتخب المصري من تحقيق فوزا كبيرا أمس الأربعاء، على حساب نظيره منتخب جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وضمن المنتخب الوطني التأهل بشكل رسمي، إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 23 نقطة، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني بوركينا فاسو برصيد 18 نقطة.

"بعد ضمان التأهل".. جميع أهداف منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

حسم منتخب مصر تأهله بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب جيبوتي أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

كيف ساهم البرتغالي روي فيتوريا في صعود منتخب مصر لكأس العالم؟

وسط الفرحة العارمة التي تسيطر على الشارع المصري في الوقت الحالي، بعد صعود المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي، عقب الفوز على جيبوتي أمس، لا بد من تذكر البرتغالي روي فيتوريا الذي لعب دورا في تأهل الفراعنة أيضًا.

"رقص وموسيقى".. فرحة قوية من لاعبي منتخب مصر داخل غرف الملابس بعد التأهل للمونديال

تسيطر حالة من السعادة في الفترة الحالية، على الشعب المصري وبشكل خاص منتخب مصر، بعد ضمان التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026.

"بعد التأهل للمونديال".. قرار مرتقب من الجهاز الفني لمنتخب مصر بخصوص محمد صلاح

يفكر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، في إراحة قائد المنتخب محمد صلاح، في مباراة غينيا بيساو المقبلة، بعد ضمان التأهل للمونديال عقب الفوز على جيبوتي اليوم.

رسالة أبو ريدة للرئيس عبدالفتاح السيسي والجماهير بعد التأهل للمونديال

وجَّه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة تهنئة إلى لاعبي المنتخب الوطني الأول والجهاز الفني وجماهير الكرة المصرية، بعد تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في التاريخ.

ماذا قال حسن شحاتة عقب تأهل منتخب مصر لكأس العالم؟

وجّه الكابتن حسن شحاتة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيدًا بدعمه المتواصل للرياضة المصرية والمنتخب الوطني.

حتى الآن مصر بلا هزيمة في تصفيات المونديال 2026.. مقارنة تاريخية بالأرقام

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسمياً اليوم الأربعاء، تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه الكبير على نظيره جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية.

تصريح مثير للجدل من حسام حسن بعد التأهل لكأس العالم.. ماذا قال؟

عبّر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، موجّهًا رسالة شكر إلى الجماهير المصرية التي ساندت الفريق طوال مشوار التصفيات.

“رسائل دعم وحب".. احتفالات زوجات نجوم منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم

حرصت عدد من زوجات نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم على مشاركة جانب من احتفالهما بصعود الفراعنة، إلى نهائيات كأس العالم 2026.

"المرة الثانية".. أكتوبر فأل خير على منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

حسم المنتخب المصري تأهل بكل رسمي، إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على حساب نظيره الجيبوتي، بثلاثية نظيفة في تصفيات المونديال.

هشام يكن: منتخب مصر يستطيع حسم التأهل اليوم.. ولابد من مشاركة مصطفى محمد أساسيا

تحدث هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على مباراة المنتخب الوطني الحاسمة اليوم أمام نظيره المنتخب الجيبوتي، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.