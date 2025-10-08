تسيطر حالة من السعادة في الفترة الحالية، على الشعب المصري وبشكل خاص منتخب مصر، بعد ضمان التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026.

وضمن منتخب مصر الصعود إلى مونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، بعد الفوز على منتخب جيبوتي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للاعبي المنتخب والجهاز الفني، تسيطر عليهم حالة من السعادة الكبيرة، داخل غرف الملابس.

وظهر لاعبو المنتخب المصري، هم يستمعون إلى بعض الأغاني، بالإضافة إلى رقص كل أعضاء المنتخب ويتوسطهم قائد الفراعنة محمد صلاح.

وتعد هذه المرة الرابعة، التي يتأهل فيها المنتخب المصري إلى كأس العالم، حيث تأهل في 3 نسخ مختلفة من قبل، أعوام: "1934، 1990، بالإضافة إلى عام 2018".

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر يستعد لمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

