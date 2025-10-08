مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

"رقص وموسيقى".. فرحة قوية من لاعبي منتخب مصر داخل غرف الملابس بعد التأهل للمونديال

كتب : يوسف محمد سعيد

11:49 م 08/10/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (11)
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (13)
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (12)
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (7)
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (9)
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (2)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (1)_3
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (1)_2
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (8)

تسيطر حالة من السعادة في الفترة الحالية، على الشعب المصري وبشكل خاص منتخب مصر، بعد ضمان التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026.

وضمن منتخب مصر الصعود إلى مونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، بعد الفوز على منتخب جيبوتي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للاعبي المنتخب والجهاز الفني، تسيطر عليهم حالة من السعادة الكبيرة، داخل غرف الملابس.

وظهر لاعبو المنتخب المصري، هم يستمعون إلى بعض الأغاني، بالإضافة إلى رقص كل أعضاء المنتخب ويتوسطهم قائد الفراعنة محمد صلاح.

وتعد هذه المرة الرابعة، التي يتأهل فيها المنتخب المصري إلى كأس العالم، حيث تأهل في 3 نسخ مختلفة من قبل، أعوام: "1934، 1990، بالإضافة إلى عام 2018".

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر يستعد لمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

