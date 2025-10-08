"رقص وموسيقى".. فرحة قوية من لاعبي منتخب مصر داخل غرف الملابس بعد التأهل

يفكر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، في إراحة قائد المنتخب محمد صلاح، في مباراة غينيا بيساو المقبلة، بعد ضمان التأهل للمونديال عقب الفوز على جيبوتي اليوم.

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على منتخب جيبوتي اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مصدر داخل منتخب مصر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجهاز الفني يدرس إراحة محمد صلاح في المباراة المقبلة، أمام غينيا بيساو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

وكان صلاح سجل ثنائية في فوز منتخب مصر اليوم، على حساب جيبوتي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في اللقاء الذي أقيم بالمغرب.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني، لملاقاة نظيره غينيا بيساو يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أقرأ أيضًا:

5 معلومات عن ملعب مباراة مصر وجيبوتي

أرقام جيس ثروب مدرب الأهلي الجديد