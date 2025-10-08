فاز منتخب بوركينا فاسو بهدف نظيف على مستضيفه سيراليون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب منتخب بوركينا فاسو محمد زوجرانا.

ترتيب منتخب بوركينا فاسو

ورفع الفوز ترتيب منتخب بوركينا فاسو إلى النقطة 18 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بفارق 5 نقاط عن منتخب مصر المتصدر الذي ضمن بطاقة التأهل المباشرة لكأس العالم 2026.

وتوقف رصيد منتخب سيراليون عند النقطة 12 في المركز الثالث.

وتُقام التصفيات الأفريقية على مرحلتين: الأولى تُقام بنظام دور المجموعات، بتسع مجموعات تضم كل منها ستة فرق، يلعب كل فريق مباراتين، ذهابًا وإيابًا، ضد كل منافس.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم 26.

وسيشهد الدور الثاني تنافس أفضل أربعة فرق من أصحاب المركز الثاني في نصف النهائي، يليه نهائي وسيشارك الفائز في هذا الدور الثاني في كأس العالم.

