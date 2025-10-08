مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

1 0
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

2 3
20:15

السعودية

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو يلدغ سيراليون ويعزز فرصه في مونديال 2026

كتب : مصراوي

09:34 م 08/10/2025

بوركينا فاسو

فاز منتخب بوركينا فاسو بهدف نظيف على مستضيفه سيراليون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب منتخب بوركينا فاسو محمد زوجرانا.

ترتيب منتخب بوركينا فاسو

ورفع الفوز ترتيب منتخب بوركينا فاسو إلى النقطة 18 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بفارق 5 نقاط عن منتخب مصر المتصدر الذي ضمن بطاقة التأهل المباشرة لكأس العالم 2026.

وتوقف رصيد منتخب سيراليون عند النقطة 12 في المركز الثالث.

وتُقام التصفيات الأفريقية على مرحلتين: الأولى تُقام بنظام دور المجموعات، بتسع مجموعات تضم كل منها ستة فرق، يلعب كل فريق مباراتين، ذهابًا وإيابًا، ضد كل منافس.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم 26.

وسيشهد الدور الثاني تنافس أفضل أربعة فرق من أصحاب المركز الثاني في نصف النهائي، يليه نهائي وسيشارك الفائز في هذا الدور الثاني في كأس العالم.

