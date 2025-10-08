موعد مباراة مصر المقبلة بعد التأهل إلى كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض مباراته الأخيرة ضمن التصفيات الأفريقية لمونديال 2026، وذلك أمام منتخب غينيا بيساو.

وضمن الفراعنة رسمياً اليوم الأربعاء، الصعود إلى كأس العالم ، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويواجه منتخب مصر نظيره غينيا بيساو يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر 2025، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن الجولة العاشرة من تصفيات أفريقيا.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغينيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب منتخب مصر قبل مباراة غينيا

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، جمعها الفراعنة من الفوز في 7 لقاءات والتعادل في مباراتين دون أن يتلقى أي هزيمة في التصفيات.