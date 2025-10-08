مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

2 3
20:15

السعودية

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة مصر المقبلة بعد التأهل إلى كأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

08:58 م 08/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 6 صورة
    إبراهيم عادل يحتفل بهدفه في مرمى جيبوتي
  • عرض 6 صورة
    مباراة مصر وجيبوتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض مباراته الأخيرة ضمن التصفيات الأفريقية لمونديال 2026، وذلك أمام منتخب غينيا بيساو.

وضمن الفراعنة رسمياً اليوم الأربعاء، الصعود إلى كأس العالم ، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويواجه منتخب مصر نظيره غينيا بيساو يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر 2025، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن الجولة العاشرة من تصفيات أفريقيا.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغينيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب منتخب مصر قبل مباراة غينيا

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، جمعها الفراعنة من الفوز في 7 لقاءات والتعادل في مباراتين دون أن يتلقى أي هزيمة في التصفيات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مصر المقبلة كأس العالم 2026 المونديال مصر في المونديال غينيا بيساو مصر ضد غينيا بيساو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان