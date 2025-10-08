4 صور من مشاركة شيكو بانزا في تصفيات المونديال 2026

"الموعد مع الجزيرة".. حساب الدوري الألماني يعلق على تولي ثورب مهمة تدريب

شارك النجم الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مباراة منتخب بلاده أمام إسواتيني بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك بانزا بديلاً في مواجهة اليوم الأربعاء، والتى انتهت بتعادل المنتخب الأنجولي بهدفين لمثلهما مع إسواتيني في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية.

وبهذه النتيجة فقد المنتخب الأنجولي فرصة تأهله إلى نهائيات المونديال، إذ ينتظر مواجهة أخيرة أمام الكاميرون يوم الأثنين المقبل الموافق 13 أكتوبر الجاري.

وتحتل أنجولا المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعتها بتصفيات أفريقيا برصيد 11 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر منتخب الرأس الأخضر.