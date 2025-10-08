مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 2
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 1
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 0
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

جميع المباريات

4 صور من مشاركة شيكو بانزا في تصفيات المونديال 2026

كتب : نهي خورشيد

06:36 م 08/10/2025
    شيكو بانزا لاعب الزمالك يشارك بديلا مع منتخب أنجولا في مواجهة إسواتيني 1
    شيكو بانزا لاعب الزمالك يشارك بديلا مع منتخب أنجولا في مواجهة إسواتيني_Easy-Resize.com
    شيكو بانزا لاعب الزمالك يشارك بديلا مع منتخب أنجولا في مواجهة إسواتيني 3

شارك النجم الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مباراة منتخب بلاده أمام إسواتيني بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك بانزا بديلاً في مواجهة اليوم الأربعاء، والتى انتهت بتعادل المنتخب الأنجولي بهدفين لمثلهما مع إسواتيني في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية.

وبهذه النتيجة فقد المنتخب الأنجولي فرصة تأهله إلى نهائيات المونديال، إذ ينتظر مواجهة أخيرة أمام الكاميرون يوم الأثنين المقبل الموافق 13 أكتوبر الجاري.

وتحتل أنجولا المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعتها بتصفيات أفريقيا برصيد 11 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر منتخب الرأس الأخضر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكو بانزا لزمالك نتخب أنجولا أس العالم لمونديال2026 سواتيني

