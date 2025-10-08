مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

- -
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

- -
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

جميع المباريات

"يتصدرها صلاح".. قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم

كتب : يوسف محمد سعيد

01:05 ص 08/10/2025
كتب - يوسف محمد:

يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب جيبوتي اليوم الأربعاء، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب جيبوتي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحال تمكن المنتخب الوطني، من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، سيضمن الصعود بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم

ويأتي النجم المصري محمد صلاح، في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للفراعنة، في تصفيات كأس العالم برصيد 18 هدفا، بفارق 4 أهداف عن نجم الأهلي والمنتخب السابق محمد أبو تريكة، صاحب الـ 14 هدفا.

1- محمد صلاح، 18 هدفا

2- محمد أبو تريكة، 14 هدفا

3- عمر زكي، 12 هدفا

4- حسام حسن، 10 أهداف.

5- أحمد حسن، 7 أهداف

ترتيب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

ويتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو وجيبوتي".

ويحتل المنتخب المصري، صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 20 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

أقرأ أيضًا:

قائمة هدافي منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

"وجهة جديدة".. تقارير تكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح منتخب مصر آخر أخبار منتخب مصر مباراة منتخب مصر وجيبوتي محمد أبو تريكة

