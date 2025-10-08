كيشو من الاتهام بالتحرش بفتاة فرنسية إلى تمثيل منتخب أمريكا

"وجهة جديدة".. تقارير تكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كتب - يوسف محمد:

يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب جيبوتي اليوم الأربعاء، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب جيبوتي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحال تمكن المنتخب الوطني، من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، سيضمن الصعود بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم

ويأتي النجم المصري محمد صلاح، في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للفراعنة، في تصفيات كأس العالم برصيد 18 هدفا، بفارق 4 أهداف عن نجم الأهلي والمنتخب السابق محمد أبو تريكة، صاحب الـ 14 هدفا.

1- محمد صلاح، 18 هدفا

2- محمد أبو تريكة، 14 هدفا

3- عمر زكي، 12 هدفا

4- حسام حسن، 10 أهداف.

5- أحمد حسن، 7 أهداف

ترتيب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

ويتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو وجيبوتي".

ويحتل المنتخب المصري، صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 20 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

أقرأ أيضًا:

قائمة هدافي منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

"وجهة جديدة".. تقارير تكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول