حال الرحيل عن ليفربول.. أين سيذهب محمد صلاح؟

انتشرت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية والتي أشارت إلى إن هناك مفاوضات جارية بين نادي جالاتا سراي التركي وممثلي اللاعب المصري.

وقال مصدر في تصريحات "لمصراوي" إنه لا توجد أي مفاوضات بين نادي جالاتا سراي وممثلي محمد صلاح نجم ليفربول.

وأوضح المصدر أن صلاح لا يفكر في الرحيل عن ليفربول خلال الفترة الحالية، ويفضل الحفاظ على تركيزه خلال الفترة المقبل.

وكشف المصدر أن العروض السعودية هي الأقوى والأقرب من أي دوري آخر، حال أراد اللاعب المصري الرحيل عن ليفربول.

وفي شهر يونيو من عام 2024، أشار تقارير صحفية سعودية إلى أن نادي الاتحاد السعودي يخطط للتعاقد مع اللاعب المصري.

وأضافت أن الاتحاد قدم عرضا رسميا بقيمة 175 مليون يورو، قبل أن يقرر صلاح تجديد تعاقده مع الريدز.

