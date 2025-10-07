مباريات الأمس
نجل زين الدين زيدان ينضم لمعسكر منتخب الجزائر

كتب : هند عواد

10:53 ص 07/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لوكا زين الدين زيدان (3)
  • عرض 7 صورة
    لوكا زين الدين زيدان (1)
  • عرض 7 صورة
    لوكا زين الدين زيدان (6)
  • عرض 7 صورة
    لوكا زين الدين زيدان (7)
  • عرض 7 صورة
    لوكا زين الدين زيدان (2)
  • عرض 7 صورة
    لوكا زين الدين زيدان (5)

انضم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، لوكا زيدان، نجل أسطورة ريال مدريد السابقة، إلى معسكر منتخب "محاربو الصحراء".

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب الجزائر على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء وصول لوكا زيدان إلى العاصمة الجزائرية، وكتب: "مرحباً لوكا زيدان مع الخضر، أول تربص.. أول خطوة في طريق مشوار كبير".

وأعلن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، ضم لوكا زيدان حارس مرمى غرناطة الإسباني، لقائمته لخوض مباراتي الصومال وأوغندا، في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

