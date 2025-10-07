نجل زين الدين زيدان ينضم لمعسكر منتخب الجزائر

5 صورة ترصد أول ظهور لعلي معلول أساسيا مع الصفاقسي بعد العودة من الإصابة

انضم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، لوكا زيدان، نجل أسطورة ريال مدريد السابقة، إلى معسكر منتخب "محاربو الصحراء".

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب الجزائر على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء وصول لوكا زيدان إلى العاصمة الجزائرية، وكتب: "مرحباً لوكا زيدان مع الخضر، أول تربص.. أول خطوة في طريق مشوار كبير".

وأعلن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، ضم لوكا زيدان حارس مرمى غرناطة الإسباني، لقائمته لخوض مباراتي الصومال وأوغندا، في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

