كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
02:00

كولومبيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

1 1
02:00

النرويج - شباب

جميع المباريات

نظارات لاعبي منتخب مصر تخطف الأضواء خلال مغادرتهم لجيبوتي

كتب ـ محمد الميموني:

07:10 م 06/10/2025
    لاعبو منتخب مصر
    لاعبو منتخب مصر
    لاعبو منتخب مصر
    لاعبو منتخب مصر
    لاعبو منتخب مصر
    لاعبو منتخب مصر
    لاعبو منتخب مصر

ظهر نجوم منتخب مصر، بشكل مميز بنظارات شمس خلال تواجدهم بمطار القاهرة للسفر إلى المغرب لمواجهة منتخب جيبوتي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي

منتخب مصر يلتقي نظيره جيبوتي، يوم الأربعاء المقبل في المغرب، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف.

منتخب مصر جيبوتي

