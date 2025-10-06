نظارات لاعبي منتخب مصر تخطف الأضواء خلال مغادرتهم لجيبوتي

5 صورة ترصد أول ظهور لعلي معلول أساسيا مع الصفاقسي بعد العودة من الإصابة

ظهر نجوم منتخب مصر، بشكل مميز بنظارات شمس خلال تواجدهم بمطار القاهرة للسفر إلى المغرب لمواجهة منتخب جيبوتي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي

منتخب مصر يلتقي نظيره جيبوتي، يوم الأربعاء المقبل في المغرب، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف.

اقرأ أيضًا:

"سبت شغلي وبيتي عشانه".. مشجع المنصورة يروي لمصراوي قصة صورته الشهيرة

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/10/5/2867032/

زيارة خاصة من محمود الخطيب لحسن شحاتة في المستشفى (صور)

https://www.masrawy.com/sports/sports-others/details/2025/10/6/2867326/