مع تبقي ثمانية أشهر فقط على انطلاق بطولة كأس العالم 2026، أعلنت شركة أديداس رسميًا عن الكرة التي ستستخدم خلال البطولة، والتي أطلق عليها اسم "تريوندا".

في حدث خاص أقيم يوم الخميس، كشفت أديداس عن الكرة الجديدة، والتي ستستخدم في 104 مباريات خلال البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية العام المقبل، وقد صممت الكرة تكريمًا للدول الثلاث المستضيفة: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، وتُعد هذه الكرة الأكثر تقدمًا تقنيًا بين كل كرات أديداس السابقة.

خلال حفل إطلاق أنيق، ظهرت صورة ثلاثية الأبعاد للكرة على خلفية أفق مدينة نيويورك، ومع اقتراب البطولة، بدأت أديداس، مثل باقي العلامات التجارية الكبرى، في التحضير للحدث العالمي الضخم.

وقد استغرق تصميم الكرة أكثر من ثلاث سنوات ونصف، وقد تم تطويرها اعتمادًا على تقنية "الكرة المتصلة"، وهي التقنية التي استخدمتها أديداس لأول مرة في كرة "الرحلة" بمونديال 2022 في قطر.

قال سام هاندي خلال موقع زي أثليتيك الإنجليزي، المدير العام لقسم كرة القدم في أديداس: "الانتقال من تجربة قطر كان تقدمًا كبيرًا من حيث الأداء، تطوير هذه الكرة كان خطوة ضرورية، وقد حاولنا أن تعكس التصميمات الفرص الثقافية المتنوعة في السوق، مما جعل العمل عليها معقدًا".

وجاء اسم "تريوندا" يعني "ثلاث موجات"، وقد جاءت ألوان الكرة الأحمر، الأخضر، والأزرق، لتمثل الدول الثلاث المستضيفة:

الأحمر: كندا

الأخضر: للمكسيك

الأزرق: الولايات المتحدة

كما تحمل الكرة رموزًا وطنية لكل دولة:

1- نجمة للولايات المتحدة

2- ورقة قيقب لكندا

3- نسر للمكسيك

وتُعرض هذه الرموز على سطح الكرة بشكل بارز، مع نقوش دقيقة على القاعدة غير اللامعة، إضافة إلى زخارف ذهبية تشير إلى البطولة.

أشار هاندي إلى أن "تريوندا" تُعتبر واحدة من ألمع الكرات التي صممتها أديداس على الإطلاق، وهي تختلف تمامًا عن أول كرة كأس عالم صنعتها الشركة في 1970، التي كانت بالأبيض والأسود مع نقوش سداسية تقليدية.

وقد تتكون الكرة من أربعة ألواح فقط، وهو تصميم جديد كليًا، وقد تم توزيع الدرزات والخطوط بعناية لزيادة الثبات أثناء الطيران وتوفير مقاومة متوازنة للحركة في الهواء.

أعلى تقنية وصلت إليها أديداس:

تحمل كرة "تريوندا" أحدث إصدار من تقنية "الكرة المتصلة"، وتشمل:

1- شريحة استشعار الحركة بتردد 500 هرتز

2- مثبتة داخل إحدى ألواح الكرة (وليس في المركز كما في السابق)

قال هانيس شافكه، رئيس قسم الابتكار في أديداس: "قبل عامين، فكرة إدخال شريحة في كرة قابلة للعب كانت مجنونة، لكن بعد تجربتها في 2022، اكتسبنا خبرة كبيرة".

دعم دقيق لتقنية VAR: صممت الشريحة لنقل بيانات الكرة بشكل فوري إلى نظام حكم الفيديو المساعد (VAR)، ما يسرع اتخاذ القرارات، خاصة في حالات التسلل، ويسهل على الحكام تحديد كل لمسة للكرة.

وقال شافكه: "كان هدفنا تسهيل قرارات الحكام بسرعة، نعلم أن كل استخدام لتقنية VAR يسبب توقفًا في اللعب، لذا أردنا أن تكون المعلومة حاضرة دون تأخير".

وتابع: "هناك أيضًا نقطة مهمة وهي تحديد لمسات اليد بدقة، الآن يمكن للحكم أن يحصل على إجابة واضحة نعم أو لا، دون جدل أو تقدير شخصي".

تم اختبار الكرة خلال أكثر من ثلاث سنوات ونصف، وشارك في الاختبارات مئات الآلاف من اللاعبين حول العالم.

قالت سولين ستورمان، المديرة العالمية لمعدات كرة القدم: "ركزنا على عاملين أساسيين: الدقة والثبات في الهواء، واختبرنا الكرة في بيئات مختلفة ارتفاعات ومدن متعددة، وحتى في درجات حرارة متباينة، لضمان عمل التقنية في جميع الظروف المناخية التي ستشهدها البطولة".

وأضافت: "رغم قدرتنا على المحاكاة في المختبر، إلا أننا أردنا التأكد من فاعلية الأداء على أرض الواقع، فاختبرنا الكرة في سبعة من أصل 16 موقعًا مستضيفًا".

أديداس تستخدم روبوتات خاصة لركل الكرات بسرعات عالية تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة لاختبار ثبات ودقة المسار.

كما أجرت اختبارات على لاعبين حقيقيين، منها اختبارات عمياء، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التمييز بين الكرة المزودة بالشريحة وتلك العادية.

قال شافكه: "أردنا التأكد من أن اللاعبين لن يشعروا بأي فرق في الأداء، استخدمنا في ذلك منهجًا علميًا نفسيًا واختبارات صارمة".

سيكون الظهور الأول للكرة في المباريات خلال الجولة المقبلة من تصفيات كأس العالم، حيث سيتم اعتمادها رسميًا في المباريات.

ما المشاكل التي تواجه كرة تريوندا

منذ عام 1970، كانت معظم كرات كأس العالم بيضاء أو بلون ساطع موحد ليسهل رؤيتها أثناء الطيران، لكن تريوندا بألوانها المتعددة قد تظهر لونا داكنًا غير واضح عند الدوران، ما قد يصعب على اللاعبين رؤيتها بوضوح، خاصة الحراس.

ومن المتوقع أن يظهر الجدل المعتاد حول الكرة، خصوصًا من الحراس:

خفيفة جدًا أوغير متوقعة في الحركة أو مزعجة للمهاجمين.

كلها أسئلة ستطرح.

تصميم الكرة جميل للنظر، وربما ممتاز كقطعة تعرض على الرف، لكن هل هو مثالي للعب كرة القدم، ربما نكتشف الإجابة في مباريات 2026.