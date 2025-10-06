مشنوقًا.. تطورات جديدة بشأن سبب وفاة مدرب ليفربول السابق

تم العثور على مات بيرد، المدير الفني السابق لفريق ليفربول للسيدات، مشنوقًا في منزله قبل وفاته، حسبما استمعت محكمة الطب الشرعي.

وقال الطبيب الشرعي جون جريفثس في جلسة استماع إنه تم استدعاء المسعفين إلى منزله في ديسايد، فلينتشاير، قبل نقله إلى المستشفى.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بيرد توفي عن عمر يناهز 47 عامًا في مستشفى كونتيسة تشيستر في تمام الساعة 9.15 مساءً يوم السبت 20 سبتمبر.

ومن المقرر إجراء تحقيق كامل في وقت لاحق بعد تأجيل جلسة الاستماع في روثين، شمال ويلز، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وموقع "ذا أثليتيك".

وكان بيرد مسؤولاً عن ليفربول مرتين خلال مسيرته التي استمرت 17 عامًا في إدارة كرة القدم النسائية، وفاز بلقب الدوري مرتين متتاليتين في عامي 2013 و2014، وكان مؤخرًا مدربا لفريق بيرنلي، لكنه استقال بعد شهرين من توليه المسؤولية.