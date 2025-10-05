حقق فريق إشبيلية فوزا كبيرا، على حساب نظيره برشلونة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأحرز رباعية فريق إشبيلية في اللقاء، كلا من، أليكسس سانشيز، إيزاك روميرو، خوسيه أنجيل وأكور أدامز، فيما سجل هدف برشلونة الوحيد في اللقاء ماركوس راشفورد.

وبهذه النتيجة توقف رصيد فريق برشلونة عند النقطة رقم 19 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما رفع فريق إشبيلية رصيده إلى النقطة رقم 13 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

ويعد هذا الفوز الأول لفريق إشبيلية على برشلونة بالدوري الإسباني منذ 10 سنوات، حيث كان آخر فوز حققه إشبيلية على حساب البارسا في أكتوبر من عام 2015 بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

