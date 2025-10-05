مباريات الأمس
اعتقال نجم منتخب المكسيك السابق بتهمة الاعتداء على قاصر

كتب : محمد القرش

02:49 م 05/10/2025
أعلنت النيابة العامة المكسيكية، اعتقال عمر برافو النجم الأسبق لمنتخب المكسيك، بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر.

وذكر مكتب المدعي العام المكسيكي، أن هناك أدلة تُدين برافو وتفيد بأنه اعتدى على فتاة قاصر عدة مرات خلال الأشهر الماضية، بجانب الاشتباه في تكرار الجريمة مع فتيات أخريات.

وأوضح بيان المدعي العام أنه تم اعتقال لاعب المكسيك السابق بعد تقديم الضحية شكوى، قبل أن يتم التوجيه إليه تهمة الاعتداء الجنسي المشدد على قاصر، ويُقدم للمحاكمة خلال الساعات المقبلة.

وسبق أن لعب برافو مع أندية: جوادالاخارا المكسيكي، ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، وسبورتينج كانساس سيتي الأمريكي.

وشارك صاحب الـ45 عاما مع منتخب المكسيك 67 مباراة، حيث سجل خلالهم 15 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

عمر برافو منتخب المكسيك المكسيك النيابة العامة المكسيكية المدعي العام المكسيكي ديبورتيفو لاكورونيا برافو

