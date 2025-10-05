بعد إصابته أمام فياريال.. هل يغيب مبابي عن منتخب فرنسا؟

أثار كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، قلق جماهير فريقه ومنتخب بلاده بعد خروجه مصابًا خلال مباراة فياريال التي انتهت بفوز "الميرينجي" بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدوري الإسباني، إلا أن التطمينات جاءت سريعة من داخل النادي الملكي.

وشعر مبابي بآلام في الكاحل خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، عقب تسجيله الهدف الأول، ليغادر أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" وسط حالة من الترقب بشأن حالته الصحية، خاصة مع اقتراب فترة التوقف الدولي.

وكشف سيرخيو كيرانتي، مراسل منصة "DAZN"، أن إصابة مبابي لا تدعو للقلق، حيث إنها مجرد كدمة في الكاحل، مشيرًا إلى أن الانطباعات داخل النادي إيجابية للغاية.

من جانبه، أكد جويل ديل ريو، الصحفي بصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اللاعب تعرض لالتواء بسيط في الكاحل الأيمن، وأن الإصابة لن تمنعه من الانضمام إلى معسكر منتخب فرنسا المقبل.

ويعيش مبابي واحدة من أفضل بداياته في المواسم، بعدما تسلم جائزة لاعب شهر سبتمبر في الليجا، رافعًا رصيده إلى 14 هدفًا في 10 مباريات بمختلف البطولات، منها 9 أهداف خلال 8 مباريات في الدوري الإسباني.

اقرأ أيضًا:

لماذا سيتواجد 7 لاعبين فقط بمران الأهلي يوم الأربعاء؟.. مصدر يوضح

تم إخطار جون إدوارد.. أول تحرك من مجلس الزمالك للإطاحة بفيريرا