في لقطة إنسانية رائعة، كان فريق أتليتك بلباو الإسباني حريصا، على توجيه الدعم إلى القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، تجاه ما يتعرضون له من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل انطلاق مباراة بلباو أمام ريال مايوركا أمس في الدوري الإسباني، استقبل فريق أتليتك بلباو بعض اللاجئين الفلسطينيين بإسبانيا، وتم تكريمهم على أرضية الملعب، قبل دقائق من بداية المباراة.

وظهرت علامات السعادة على جماهير أتليتك بلباو بهذا التصرف من ناديها، حيث قامت بالوقوف في المدرجات لتحية اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى رفع العلم الفلسطيني في المدرج.

وأظهرت جماهير فريق أتليتك بلباو دعمها القوي للقضية الفلسطينية من قبل في أكثر من مناسبة، ومنها رفع العلم الفلسطيني في المدرجات، خلال مباراة الفريق أمام بروسيا دورتموند في دوري الأبطال.

نتيجة مباراة أتليتك بلباو وريال مايوركا

ويذكر أن فريق أتليتك بلباو تمكن من تحقيق الفوز أمس السبت، على حساب نظيره ريال مايوركا في الدوري الإسباني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

