مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

موقف مميز من فريق أتليتك بلباو تجاه القضية الفلسطينية خلال مباراة ريال مايوركا

كتب : يوسف محمد سعيد

12:19 ص 05/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أتليتك بلباو (2) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    أتليتك بلباو (1) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    أتليتك بلباو (4) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    أتليتك بلباو (3) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    أتليتك بلباو (5) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    مباراة أتليتك بلباو (1) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    مباراة أتليتك بلباو (3) (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في لقطة إنسانية رائعة، كان فريق أتليتك بلباو الإسباني حريصا، على توجيه الدعم إلى القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، تجاه ما يتعرضون له من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل انطلاق مباراة بلباو أمام ريال مايوركا أمس في الدوري الإسباني، استقبل فريق أتليتك بلباو بعض اللاجئين الفلسطينيين بإسبانيا، وتم تكريمهم على أرضية الملعب، قبل دقائق من بداية المباراة.

وظهرت علامات السعادة على جماهير أتليتك بلباو بهذا التصرف من ناديها، حيث قامت بالوقوف في المدرجات لتحية اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى رفع العلم الفلسطيني في المدرج.

وأظهرت جماهير فريق أتليتك بلباو دعمها القوي للقضية الفلسطينية من قبل في أكثر من مناسبة، ومنها رفع العلم الفلسطيني في المدرجات، خلال مباراة الفريق أمام بروسيا دورتموند في دوري الأبطال.

نتيجة مباراة أتليتك بلباو وريال مايوركا

ويذكر أن فريق أتليتك بلباو تمكن من تحقيق الفوز أمس السبت، على حساب نظيره ريال مايوركا في الدوري الإسباني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع غزل المحلة

لماذا استبعد بارون أوشينج عن قائمة الزمالك أمام غزل المحلة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أتليتك بلباو الدوري الإسباني القضية الفلسطينية مباراة أتليتك بلباو وأتليتكو مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

7 ساعات من النقاش.. تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة على تعديل "الإجراءات الجنائية"
مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند