أشاد مهاب ياسر، لاعب الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي بالمدير الفني البرتغالي السابق للقلعة البيضاء جوزيه جوميز.

وقال مهاب ياسر، عبر إذاعة " أون سبورت اف إم " اليوم السبت:"جوزيه جوميز هو المدرب الوحيد اللي كان ممكن يفيدني في الزمالك".

وأضاف لاعب حرس الحدود الحالي:"وأعتقد لو جوميز كان موجود كنت هقرر الاستمرار مع الزمالك وعدم الخروج".

وأتم مهاب ياسر تصريحاته بقوله:"لكن الباقي غير جوميز كان بيمشي على نظام اللي قبله في اختيار اللاعبين".

إحصائيات مهاب ياسر مع الزمالك

مهاب ياسر صاحب الـ 28 عامًا انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف الداخلية.

وشارك الجناح الأيمن بـ 11 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها هدفًا قبل أن يرحل خلال الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف حرس الحدود الذي شارك بقميصه بـ 4 مباريات بالموسم الجاري لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

