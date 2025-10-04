مباراة سياسية طرفها فلسطين على الأراضي الإسبانية.. ما القصة؟

موقف مصابي ليفربول من لقاء تشيلسي في الدوري الإنجليزي

سيواجه المنتخب الوطني الكتالوني لكرة القدم منتخب فلسطين في مباراة ودية ستقام في 18 نوفمبر على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس دي مونتجويك.

وذكر موقع "barcelona secreta" أن المباراة ستكون جزء من مبادرة أطلقها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وحظيت بموافقة فورية من الحكومة المركزية واتحاد كتالونيا.

وأوضح الموقع أن نادي برشلونة وافق، الذي يُجري مبارياته حاليًا في مونتجويك، على استضافة الملعب للحدث.

وبعد تسريباتٍ سابقة هذا الأسبوع تفيد بأن فلسطين اقترحت إقامة مباراة ودية مع المنتخب الكتالوني، أكدت إذاعة RAC1 قبول هذا الاقتراح، وستُقام المباراة بعد ثلاثة أيام في برشلونة في 18 نوفمبر، وقد أعطى المجلس بالفعل الضوء الأخضر لإقامة المباراة، وسيُعيرها ملعب أولمبيك لويس كومبانيس في مونتجويك.

وأكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن أكثر من 400 لاعب كرة قدم استشهدوا جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو رقم يشمل عددا من لاعبي المنتخب الوطني.

اقرأ أيضًا:

"الزمالك عاد للوصافة".. جدول ترتيب الدوري بعد فوز المصري على البنك الأهلي

زيدان يتعرض لوعكة صحية في الدنمارك ويعلق :"بقيت أحسن"

هل اقترب أهلي طرابلس الليبي من خطف صفقة الزمالك المنتظرة؟.. رد حاسم للمدير الرياضي



