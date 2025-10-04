مباريات الأمس
مباراة سياسية طرفها فلسطين على الأراضي الإسبانية.. ما القصة؟

كتب : محمد القرش

06:00 ص 04/10/2025
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
    لاعبي منتخب فلسطين
    منتخب فلسطين يكرم وسام أبو على
    منتخب فلسطين
    منتخب فلسطين
    منتخب فلسطين
    منتخب فلسطين

سيواجه المنتخب الوطني الكتالوني لكرة القدم منتخب فلسطين في مباراة ودية ستقام في 18 نوفمبر على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس دي مونتجويك.

وذكر موقع "barcelona secreta" أن المباراة ستكون جزء من مبادرة أطلقها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وحظيت بموافقة فورية من الحكومة المركزية واتحاد كتالونيا.

وأوضح الموقع أن نادي برشلونة وافق، الذي يُجري مبارياته حاليًا في مونتجويك، على استضافة الملعب للحدث.

وبعد تسريباتٍ سابقة هذا الأسبوع تفيد بأن فلسطين اقترحت إقامة مباراة ودية مع المنتخب الكتالوني، أكدت إذاعة RAC1 قبول هذا الاقتراح، وستُقام المباراة بعد ثلاثة أيام في برشلونة في 18 نوفمبر، وقد أعطى المجلس بالفعل الضوء الأخضر لإقامة المباراة، وسيُعيرها ملعب أولمبيك لويس كومبانيس في مونتجويك.

وأكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن أكثر من 400 لاعب كرة قدم استشهدوا جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو رقم يشمل عددا من لاعبي المنتخب الوطني.

فلسطين منتخب فلسطين منتخب كتالونيا غزة

