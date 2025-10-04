مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

بينها مصر.. 5 منتخبات أفريقية تقترب من التأهل إلى كأس العالم

كتب : هند عواد

08:30 ص 04/10/2025
    لقطات من مباراة مصر وبوركينا فاسو (6)_10
    لقطات من مباراة مصر وبوركينا فاسو (4)_7
    لقطات من مباراة مصر وبوركينا فاسو (1)_1
    لقطات من مباراة مصر وبوركينا فاسو (7)_11
    لقطات من مباراة مصر وبوركينا فاسو (1)_2
    لقطات من مباراة مصر وبوركينا فاسو (2)_3

حسم منتخبا المغرب وتونس تأهلهما إلى بطولة كأس العالم 2026، المقامة في كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من الجولة السابعة.

وتقترب 5 منتخبات أفريقيا من حسم التأهل على كأس العالم، في الجولتين المقبلتين، وهذه المنتخبات هي، مصر، الجزائر، غانا، ساحل العاج، السنغال.

منتخب مصر

سيتأهل منتخب مصر في الجولة الثامنة إذا، فاز على جيبوتي، وفشل بوركينا فاسو بالفوز على سيراليون.

منتخب الجزائر

ستتأهل الجزائر في الجولة التاسعة إذا، هزمت الصومال، تعادلوا مع الصومال، وفشلت أوغندا وموزمبيق في تحقيق الفوز، أو خسرت أوغندا وموزمبيق.

منتخب غانا

سيتأهل منتخب غانا إذا فازوا على جمهورية أفريقيا الوسطى، مع فشل مدغشقر في الفوز على جزر القمر.

منتخب ساحل العاج

سيتأهل منتخب ساحل العاج إذا فازوا على سيشيل، وخسر منتخب الجابون أمام جامبيا.

منتخب السنغال

سيتأهل منتخب السنغال إذا فازوا على جنوب السودان، وفشلت الكونغو الديمقراطية في هزيمة توجو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وبوركينا فاسو منتخب مصر كأس العالم كأس العالم 2026

