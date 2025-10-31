تأهل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد إلى نهاي بطولة العالم تحت 17 عاما، ليضرب موعدا مع ألمانيا في النهائي.

وفاز منتخب مصر على إسبانيا، بنتيجة 31-28، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما.

موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد

تقام مباراة مصر وألمانيا، في التاسعة والربع مساء غدا السبت 1 نوفمبر، في نهائي بطولة العالم لكرة اليد، البطولة المقامة في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وألمانيا

تنقل مباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما، عبر قناة أون سبورت 2 بتعليق خالد خيري، وقناة الرياضية المغربية.

