تحدث الإيفواري ال سياكا "جيجي" تراوري المدير الفني لسيدات أسيك ميموزا، عن المنافسة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقامة في مصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وقال تراوري في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي: "لقد استعدينا بهدوء وثقة لهذا التحدي الجديد. لقد كان الدوري المحلي أساسًا ممتازًا لنا. كل شيء يتم بتركيز وانضباط وعقلية إيجابية، وفوزنا ببطولة غرب أفريقيا المؤهلة للأبطال، بسبب دافع الفتيات. لقد أردن أن يصبحن أول جيل من لاعبات أسيك يصل إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات. بعد عدة محاولات فاشلة، حانت هذه فرصتنا، وقد استغللنها ببراعة".

وأضاف: "لم يسبق لي تدريب فريق نسائي قبل هذه التجربة، في البداية، كان الأمر بمثابة تكيف، لكنني سرعان ما وجدتُ إيقاعي. كان العمل مع الفريق النسائي مُجزيًا للغاية. لقد وسّع نطاق فهمي للعبة وعزز إيماني بقوة الانضباط والجهد الجماعي."

واختتم: "لا نشعر بأي ضغط قبل دوري الأبطال. إنها أول مشاركة لنا في هذا المستوى، لذا فإن أولويتنا هي التعلم والتطور. نعلم أن لنا رأيًا في البطولة، حتى لو لم نكن المرشح الأبرز. هذه الحرية تُمكّننا من اللعب بشجاعة وثقة."



