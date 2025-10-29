مباريات الأمس
رغم استبعاده.. 8 صور لمحمد صلاح بـ "الأناناس" في مدرجات الأنفيلد

كتب : محمد عبد الهادي

11:49 م 29/10/2025 تعديل في 30/10/2025
ظهر النجم المصري محمد صلاح، في مدرجات ملعب "الأنفيلد، وذلك لمشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو.

ويلتقي ليفربول مع كريستال بالاس، ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس كارابو.

وقرر المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول استبعاد العديد من اللاعبين في مباراة اليوم، على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح.

ورغم استبعاده من اللقاء، ظهر صلاح في مدرجات ملعب الأنفيلد وهو يتناول فاكهة الأناناس، لدعم فريقه في المباراة الهامة أمام كريستال بالاس.

