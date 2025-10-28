20 ألف دولار.. نجم أرسنال السابق يضاعف مكافأة العثور على كلبه

ضاعف آرون رامزي المكافأة المخصصة للعثور على كلبه المفقود والمسمى بـ "هالو" بعد اختفاء الكلب في المكسيك في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان لاعب خط الوسط السابقة لفريق أرسنال، والذي يلعب الآن مع فريق بوماس أونام المكسيكي، فقد هالو منذ التاسع من أكتوبر عندما اختفى في سان ميديل دي الليندي.

وعرض قائد منتخب ويلز في البداية مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل معلومات عن كلبه، ولكن مع عدم تحقيق أي تقدم بعد أسبوع، قرر زيادة المبلغ إلى 20 ألف دولار (15 ألف جنيه إسترليني).

وفي نداءٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب رامزي: "أي أخبار عن هالو، يُرجى التواصل معنا، مكافأةٌ كبيرة لمن يجدها، ندعو الله أن تكون بخير وأن تعود إلينا قريبًا".

