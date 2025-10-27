بعد غد.. انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف في مدينتي بمشاركة أكثر من 130 لاعبًا عالميًا

تنطلق بعد غد الأربعاء 29 أكتوبر، فعاليات بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 – بالتعاون مع جولة التطوير الآسيوية "Asian Development Tour" – في نادي مدينتي للجولف ، وتستمر حتى السبت القادم 1 نوفمبر 2025.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة دولية متميزة لأكثر من 130 لاعباً من أشهر لاعبي الجولف حول العالم يمثلون 35 دولة، وهم : الولايات المتحدة الامريكية، إنجلترا، إسبانيا ، إيطاليا ، سويسرا ، هولندا ، النمسا ، السويد ، اسكتلندا ، روسيا ، استراليا ، كندا ، ومن الوطن العربي المملكة العربية السعودية ، قطر ، البحرين ، الكويت ، لبنان ، عمان ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، ومن قارة آسيا اليابان ، كوريا ، الهند ، باكستان ، تايلاند ، ماليزيا ، اندونيسيا ، الفلبين ، فيتنام ، بنجلاديش ، تايبيه الصينية ، هونج كونج ، لاوس ، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة.

تُعد بطولة مصر المفتوحة من اقدم واعرق بطولات المحترفين فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا يبلغ عمرها 104 عاما، حيث أُقيمت النسخة الأولى منها فى عام 1921 . شارك فى البطولة على مر تاريخها الطويل العديد من نجوم رياضة الجولف العالميين منهم بوى لوك و جارى بلاير وبرنارد هانت وكولن مونتجمرى ورورى مكلروى.

وكان الاتحاد المصري للجولف، برئاسة عمر هشام طلعت، قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم 4 بطولات دولية كبرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، بهدف جذب السياحة الرياضية ووضع مصر على خريطة الجولف العالمية . واستضافت مصر أول بطولتين في نادي دريم لاند ونيو جيزة وحققت نجاحاً كبيراً من حيث المشاركة الدولية والتنظيم المميز والمنافسات القوية.