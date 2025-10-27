فازت الأندية الثلاثة الصاعدة للدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26 في نفس الجولة (التاسعة) للمرة الأولى منذ نوفمبر من موسم 2020/21.

وحقق ليدز يونايتد فوزه الأول في الجولة التاسعة، بتغلبه على وست هام يونايتد 2-1 مساء الجمعة، بفضل هدفي بريندن آرونسون وجو رودون.

وفجر سندرلاند المفاجأة بالفوز على تشيلسي بنتيجة 2-1 في ستامفورد بريدج، حيث وضع المغرب شمس الدين طالبي الهدف الثاني للقطط السوداء على يسار سانشيز في الدقيقة 90+3.

ولإكمال الثلاثية التاريخية من الانتصارات، أصبح لايل فوستر بطل بيرنلي في ملعب مولينيو أمس الأحد، حيث سجل المهاجم تمريرة هانيبال مجبري في الدقيقة 95 ليحسم المباراة 3-2 ضد ولفرهامبتون.

آخر 3 صاعدين فازوا في جولة واحدة

قبل خمسة مواسم، كانت أندية وست بروميتش ألبيون وليدز وفولهام هي التي فازت بمبارياتها كصاعدة، في الجولة العاشرة من موسم 2020/21.

وتغلب وست بروميتش على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف في أول فوز له هذا الموسم، كما تغلب ليدز على إيفرتون خارج أرضه بنفس النتيجة، وكلاهما يوم السبت 28 نوفمبر، وبعد يومين، فاز فولهام على ليستر سيتي بنتيجة 2-1.

ومن بين تلك الفرق الثلاثة الصاعدة، لم يفلت من العودة إلى دوري البطولة الإنجليزية بنهاية الموسم سوى فريق واحد، وهو ليدز، الذي أنهى الموسم في المركز التاسع، بينما أنهى فولهام ووست بروميتش الموسم في المركزين الثامن عشر والتاسع عشر على التوالي، وهبط كلاهما مع شيفيلد يونايتد صاحب المركز العشرين.