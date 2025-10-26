مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الاتحاد الليبي

جميع المباريات

إعلان

نجم ريال مدريد السابق يُحرض على انتقاد محمد صلاح

كتب : محمد القرش

06:24 م 26/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرض ستيف ماكمانامان النجم السابق لريال مدريد وليفربول، على انتقاد محمد صلاح بجانب مجموعة من لاعبي الريدز، حيث يرى أنهم يحتاجون ذلك.

وقال ماكمانامان في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "سيخوض ليفربول سلسلة من المباريات على أرضه خلال الفترة المقبلة، لذلك يجب على اللاعبين استغلال تلك النقطة".

وأضاف: "في الموسم الماضي حصلوا على حقوقهم من حيث الإشادة بهم بعدما قدموه، حيث فازوا بالدوري الإنجليزي".

وأتم: "يجب توجيه انتقادات لاذعة لمحمد صلاح لأنه يحتاج ذلك، بجانب فان دايك وفيرتز وعليهم تقبلها".

يُذكر أن ماكمانامان لعب مع ليفربول وحصل معهم على كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في موسم 1999.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح صلاح ريال مدريد ليفربول فيرتز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي