نجم ريال مدريد السابق يُحرض على انتقاد محمد صلاح

"بعد النتائج السلبية" .. حقيقة تواصل ملاك ناد ليفربول مع كلوب

"هذا ليس الشكل الطبيعي للركبة ".. إصابة مروعة في مباراة كولن وبوروسيا دورتموند

حرض ستيف ماكمانامان النجم السابق لريال مدريد وليفربول، على انتقاد محمد صلاح بجانب مجموعة من لاعبي الريدز، حيث يرى أنهم يحتاجون ذلك.

وقال ماكمانامان في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "سيخوض ليفربول سلسلة من المباريات على أرضه خلال الفترة المقبلة، لذلك يجب على اللاعبين استغلال تلك النقطة".

وأضاف: "في الموسم الماضي حصلوا على حقوقهم من حيث الإشادة بهم بعدما قدموه، حيث فازوا بالدوري الإنجليزي".

وأتم: "يجب توجيه انتقادات لاذعة لمحمد صلاح لأنه يحتاج ذلك، بجانب فان دايك وفيرتز وعليهم تقبلها".

يُذكر أن ماكمانامان لعب مع ليفربول وحصل معهم على كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في موسم 1999.