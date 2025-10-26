تشكيل ريال مدريد لمباراة برشلونة
كتب : مصراوي
أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد ألونسو التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره برشلونة في الدوري الإسباني. موعد مباراة ريال مدريد
موعد مباراة ريال مدريد و برشلونة
ريال مدريد يستضيف نظيره برشلونة عند 06:15 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
تشكيل فريق ريال مدريد لمباراة برشلونة
ويبدأ ريال مدريد مباراة برشلونة بتشكيل مكون من:
حارس المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، ديان هويسين، كاريراس
خط الوسط: تشواميني، جود بيلينجهام، كامافينجا، أردا جولر.
خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور
ترتيب ريال مدريد و برشلونة في الدوري الإسباني
ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.
