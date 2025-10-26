تشكيل ريال مدريد لمباراة برشلونة

"بعد النتائج السلبية" .. حقيقة تواصل ملاك ناد ليفربول مع كلوب

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد ألونسو التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره برشلونة في الدوري الإسباني. موعد مباراة ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد و برشلونة

ريال مدريد يستضيف نظيره برشلونة عند 06:15 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

تشكيل فريق ريال مدريد لمباراة برشلونة

ويبدأ ريال مدريد مباراة برشلونة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، ديان هويسين، كاريراس

خط الوسط: تشواميني، جود بيلينجهام، كامافينجا، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور

ترتيب ريال مدريد و برشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.

