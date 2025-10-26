مباريات الأمس
تشكيل ريال مدريد لمباراة برشلونة

كتب : مصراوي

05:22 م 26/10/2025
أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد ألونسو التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره برشلونة في الدوري الإسباني. موعد مباراة ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد و برشلونة

ريال مدريد يستضيف نظيره برشلونة عند 06:15 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

تشكيل فريق ريال مدريد لمباراة برشلونة

ويبدأ ريال مدريد مباراة برشلونة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، ديان هويسين، كاريراس

خط الوسط: تشواميني، جود بيلينجهام، كامافينجا، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور

ترتيب ريال مدريد و برشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.

اجتماع وزير الرياضة وهاني أبو ريدة يطيح بمدرب وطني من المرشحين لقيادة المنتخب الأولمبي

"عاوز يمشي ببلاش".. نجم الزمالك السابق يفتح النار على محمد السيد: أنكر فضل النادي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

