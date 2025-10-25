مباريات الأمس
"لا يجب أن أشرح ذلك".. سلوت يعلق على عودة صلاح للتشكيل الأساسي

كتب : محمد القرش

10:50 م 25/10/2025
تحدث أرني سلوت مدرب ليفربول عن سبب عودة محمد صلاح للتشكيل الأساسي للفريق لمواجهة برينتفورد، بعد أن جلس بديلا في مواجهة آينتراخت فرانكفورت الماضية.

وقال سلوت في تصريحات عبر قناة "TNT Sports" قبل مباراة برينتفورد: "لا يجب أن أشرح ذلك، أرقام صلاح تتحدث عن نفسها".

وأضاف: "صلاح كان مؤثرًا جدًا مع ليفربول منذ انضمامه، وكذلك منذ أن بدأت عملي هنا".

واختتم: "للأسف، كما هو الحال مع الفريق بأكمله، لم نُخرج أفضل ما لدى كل لاعب، أو الفريق بأكمله، بعد".

