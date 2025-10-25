ليفربول يسعى للهروب من رقمين سلبيين أمام برينتفورد

أنطوان بيل لمصراوي: يجب على صلاح استعادة مستواه قبل التفكير في الرحيل عن

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضيفا على برينتفورد، في العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول للعودة للانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد ثلاث هزائم محلية متتالية، من كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وخسر ليفربول من كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد بأهداف استقبلوها في الدقيقة 84 أو بعدها، ويسعى الريدز للهروب من الهزيمة الرابعة.

وكانت آخر خسارة لليفربول في أربع مباريات متتالية في فبراير 2021، بينما كانت آخر سلسلة هزائم لهم في أربع مباريات خلال أول تسع مباريات من موسم الدوري في موسم 1993-1994.

وفي حالة الهزيمة اليوم، يصبح ليفربول أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يخسر أربع مباريات متتالية بعد تلقيهم أهدافًا في الدقائق العشر الأخيرة، كما قد يصبحون ثاني فريق يخسر أربع مباريات متتالية بعد تعادله في كل منها، بعد أن فعلها بالاس في نوفمبر 2016.

