مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي بدروي الأبطال

كتب - يوسف محمد:

12:09 ص 25/10/2025
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد فاركو4
    بيراميدز يتوج بكأس السوبر الأفريقي (2)
    بيراميدز يتوج بكأس السوبر الأفريقي (1)
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي (4)
    احتفالات بيراميدز ببطولة كأس السوبر الأفريقي (3)
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأأفريقي (2)
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي (5)
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي (6)
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي (1)

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعديل موعد مباراة بيراميدز أمام التأمين الأثيوبي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر تعديل موعد المباراة، بحسب بيان رسمي أورده المركز الإعلامي لنادي بيراميدز أمس الجمعة، لتقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بدلا من إقامتها في موعدها السابق السابعة مساء، لمراعاة ظروف البث الفضائي.

ويلتقي بيراميدز مع التأمين الإثيوبي، مساء غد الأحد على ستاد "الدفاع الجوي"، في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال.

وفي المقابل، تقام مباراة العودة بين بيراميدز وفريق التأمين الإثيوبي، يوم الخميس المقبل الموافق 30 أكتوبر الجاري.

ويطمح فريق بيراميدز للحفاظ على لقبه، بعدما تمكن من حصد لقب الأميرة السمراء، في الموسم الماضي 2024-2025، بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة النهائية.

أقرأ أيضًا:

الأهلي يكشف سبب غياب الشناوي عن مباراة إيجل نوار بدوري الأبطال

محمود الخطيب يوجه رسالة خاصة لأعضاء الأهلي قبل انتخابات النادي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز فريق بيراميدز دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة بيراميدز موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

