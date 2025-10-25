أول تعليق من مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي بعد شائعة وفاته

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعديل موعد مباراة بيراميدز أمام التأمين الأثيوبي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر تعديل موعد المباراة، بحسب بيان رسمي أورده المركز الإعلامي لنادي بيراميدز أمس الجمعة، لتقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بدلا من إقامتها في موعدها السابق السابعة مساء، لمراعاة ظروف البث الفضائي.

ويلتقي بيراميدز مع التأمين الإثيوبي، مساء غد الأحد على ستاد "الدفاع الجوي"، في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال.

وفي المقابل، تقام مباراة العودة بين بيراميدز وفريق التأمين الإثيوبي، يوم الخميس المقبل الموافق 30 أكتوبر الجاري.

ويطمح فريق بيراميدز للحفاظ على لقبه، بعدما تمكن من حصد لقب الأميرة السمراء، في الموسم الماضي 2024-2025، بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة النهائية.

