لامين يامال يحفز لاعبي ريال مدريد بهذه الطريقة قبل الكلاسيكو

كتب : نهي خورشيد

08:44 م 24/10/2025
أثارت تصريحات النجم الإسباني لامين يامال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، حالة من الغضب داخل غرفة ملابس ريال مدريد بعد اتهامه لاعبي الملكي بـ"السرقة والتذمر"، في حديثه مع جيرارد بيكيه وصانع المحتوى إيباي يانوس.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن لاعبو ريال مدريد اعتبروا أن هذه التصريحات تفتقر إلى الاحترام المهني وتزيد من حدة التوتر قبل الكلاسيكو المرتقب.

وأشارت الصحيفة أنهم يرون أن ما قاله يعكس سلوكاً غير ناضج وغير لائق من لاعب يُفترض أنه يمثل أحد أكبر الأندية في العالم، مؤكدين أنها لن تمر مرور الكرام، خاصة في ظل رغبتهم بالرد داخل الملعب.

وأوضحت مصادر صحفية أن الأجواء في الفريق الأبيض تتسم بالتركيز والرغبة في الثأر بعد الهزائم الأربع التي تلقاها أمام برشلونة في الموسم الماضي.

فيما أكدت تقارير مقربة من النادي أن كلمات يامال أصبحت حديث اللاعبين خلال تدريبات الملكي اليوم الجمعة، وأنهم قرروا استغلالها كحافز إضافي قبل الكلاسيكو.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد المقبل الموافق 26 أكتوبر على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

