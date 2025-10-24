مباريات الأمس
تأكيدا لمصراوي.. مصر تستضيف بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

05:30 م 24/10/2025

دوري أبطال أفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي، استضافة مصر لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025، على أن تجرى القرعة يوم الإثنين المقبل 27 أكتوبر.

وذكر بيان كاف، أن قرعة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، ستقام في الواحدة ظهر يوم الإثنين المقبل، في القاهرة.

وتقام بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025 خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر 2025 في مصر.

وستتنافس ثمانية فرق في بطولة هذا العام، مقسمة إلى مجموعتين من أربعة فرق، وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي:

ممثل الدولة المضيفة: نادي مسار (مصر)

إف سي مسار (مصر)

حامل اللقب: تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

الجيش الملكي المغربي

يو إس إف إيه إس باماكو (مالي)

أسيك ميموزا (ساحل العاج)

دي أكونيبي (غينيا الاستوائية)

جابورون يونايتد للسيدات (بوتسوانا)

جيه كيه تي كوينز (تنزانيا)

جدير بالذكر أن مصدر مطلع كشف لمصراوي، في وقت سابق، تقدم مصر بطلب لاستضافة دوري أبطال للسيدات، يمكن الإطلاع على التفاصيل من هنا.

