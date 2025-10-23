الإمارات توجه صدمة للاعبات منتخب أفغانستان للاجئات.. ما علاقة طالبان؟

رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة طلبات التأشيرات المقدمة من لاعبات منتخب أفغانستان لكرة القدم للاجئات، قبل مشاركتهن الأولى الدولية ضمن بطولة "فيفا يونايتس".

وكان من المقرر أن يشارك المنتخب الأفغاني للسيدات، تحت اسم Afghan Women United، في البطولة المقامة في الإمارات بمشاركة منتخبات الدولة المضيفة وتشاد وليبيا، خلال الفترة من الخميس إلى الأربعاء المقبل.

وضمت قائمة أفغانستان 23 لاعبة تم اختيارهن من معسكرات تقييم للمواهب في كلٍّ من أستراليا والمملكة المتحدة والبرتغال وإيطاليا، على أن يسافرن إلى دبي في 11 أكتوبر لبدء معسكر تدريبي تمهيدًا للمباريات.

وبحسب صحيفة اليوم فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نصح اللاعبات بالتوجه إلى المطارات رغم أن تأشيرات الدخول لم تصدر بعد، قبل أن يبلغهن لاحقًا بعدم إمكانية صعود الطائرات.

وأكد الفيفا في بيان رسمي :" نُقرّ بأن الظروف التي حدثت، والتي كانت خارجة عن سيطرتنا، ربما كانت صعبة وأثرت على بعض اللاعبات والطاقم الفني، كما هو الحال منذ بداية هذا المشروع، تظل سلامة اللاعبات ورفاهيتهن أولوية قصوى بالنسبة لنا".

وأضاف البيان أن فيفا يعمل بشكل يومي مع اللاعبات لتقديم الدعم الكامل لهن داخل وخارج الملعب من خلال خدمات رعاية نفسية ومتابعة خاصة.

وأوضح الفيفا أن نقل البطولة إلى المغرب جاء بسبب "تحديات غير متوقعة في اللحظات الأخيرة" أثرت على ترتيبات السفر”، مضيفاً إلى أن القرار اتُخذ لضمان مشاركة جميع الفرق في بيئة آمنة وشاملة وتنافسية تتماشى مع قيم البطولة.

وعلى الجانب الآخر، لم يصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أي تعليق على الواقعة حتى الآن، والتى تعود بسبب علاقة عمل غير رسمية مع حكومة طالبان في أفغانستان.

وكان الاتحاد الدولي أسّس فريق اللاجئات الأفغاني استجابةً للضغوط التي مارستها لاعبات المنتخب الأفغاني السابقات في المنفى للمطالبة بحقهن في مواصلة اللعب دولياً بعد عودة طالبان للحكم.