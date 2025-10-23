كشف النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن السبب وراء نجاحه في الاحتراف الأوروبي وعدم شعوره بالضغط في بداية مشواره الاحترافي.

وقال مرموش في تصريحات عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي اليوم الخميس: "لعبي مع فريق صغير في طفولتي، ساعدني على الاحتراف في أوروبا لأن الجماهير المصرية لم تكن تعرف أسمي".

وأضاف: "مشاركتي مع فريق صغير داخل مصر، جعل أمر احترافي الأوروبي أسهل كثيرا، مصر بها فريقان كبيران أو ثلاثة فقط، احتجت إلى عامين للتعود على الأجواء الأوروبية واللعب أمام جماهير خاصة، أنني لم أعتد عليه في مصر".

وتابع: "أحاول دائما فرض شخصيتي داخل الملعب، ومنح نفسي الثقة حتى لو أخطأت في لعبة معينة، ودائما أحاول توفير الحلول المختلفة داخل الملعب".

واختتم مرموش تصريحاته: "من أبرز وأهم الأمور الإيجابية في مان سيتي، هي محاولة تسجيل الأهداف باستمرار، حتى إذا لم نتمكن من تحقيق هذا الأمر في بعض الأحيان، إلا أننا نسعى دائما إليه".

ويستعد عمر مرموش للمشاركة مع مان سيتي أمام فريق أستون فيلا الإنجليزي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

