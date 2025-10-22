وفاة لاعب كرة قدم برازيلي بعد اصطدامه ببقرة.. ما القصة؟

4 صور من الاستقبال الأسطوري لأبطال المغرب في شوارع الرباط

"بعد إشارتها الأخيرة له".. لامين يامال يحذف صورته مع حبيبته بعد دقيقة

توفي لاعب كرة القدم البرازيلي الشاب أنطوني يلانو، في حادث غريب بعد أن اصطدمت دراجته النارية ببقرة كانت تسير في منتصف الطريق، أثناء عودته إلى منزله.

وبحسب تقارير الشرطة البرازيلية أن يلانو فارق الحياة أثناء تواجده في موقع الحادث، مشيرةً إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.

كما أظهرت كاميرات المراقبة المتواجدة خلال وقوع الحادث تواجد خمس بقرات خلال تجولها في منتصف طريق BR-343 بولاية بياوي شمال شرق البرازيل، ليطهر يلانو وهو يقود دراجته بسرعة طبيعية قبل أن يصطدم بالبقرة الأخيرة في القطيع التي كانت تعبر إلى الجهة الأخرى من الطريق، ولم يتمكن اللاعب من تفاديها في الوقت المناسب.

ولعب يلانوفي صفوف بياوي تحت 20 عاماً، بعد أن مثّل سابقاً ناديي ألتوس وفلومينينسي-PL، ونجح في التتويج ببطولة ولاية بياوي عامي 2024 و2025.

وكان من المقرر أن يسافر يلانو مع فريقه إلى فورتاليزا يوم الثلاثاء للمشاركة في كأس البرازيل تحت 20 عاماً.