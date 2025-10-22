سلوت يفاجئ صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة آينتراخت فرانكفورت

وفاة لاعب كرة قدم برازيلي بعد اصطدامه ببقرة.. ما القصة؟

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره آينتراخت في المباراة التي تقام على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، روبرتسون، فريمبونج.

خط الوسط: فيرتز، سوبوسلاي، جونز.

خطك الهجوم: إيزاك، إيكيتيكي، جاكبو.

ويقع فريق ليفربول في المركز الـ18 بجدول ترتيب دوري الأبطال ولديه 3 نقاط، بينما يتواجد آينتراخت فرانكفورت في المركز الـ17 ولديه 3 نقاط أيضا.

