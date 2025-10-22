كتب - نهى خورشيد

قدّم نادي مانشسترسيتي اليوم الأربعاء تعازيه في وفاة أحد مشجعيه "جاي برادشو"، بشكلٍ مفاجئ أثناء وجوده في إسبانيا لمتابعة مباراة الفريق السماوي في دوري أبطال أوروبا.

وتوفي برادشو صاحب الـ35 عاماً، في مدينة بينيدورم الإسبانية، خلال إقامته مع أصدقائه لتشجيع السيتي قبل مواجهة فياريال مساء الثلاثاء.

وكتب النادي في بيان عبر حساباته الرسمية اليوم :"نشعر بحزن عميق لوفاة جاي برادشو أحد مشجعي مانشستر سيتي، بشكلٍ مأساوي في إسبانيا قبل مباراة الفريق أمام فياريال الليلة الماضية، ويتقدم جميع من في النادي بخالص التعازي إلى عائلته وأصدقائه وجميع جماهير سيتي في هذا الوقت العصيب، كان سماوياً وسيظل كذلك دائماً".

وكان برادشو نشر قبل ساعات من وفاته مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك يظهر فيه إلى جانب كامبل هاتون، نجل الملاكم البريطاني الشهير ريكي هاتون.

وبحسب التقارير الصحفية فأنه تم العثور جاي ميتاً في فراشه داخل الشقة التي كان يقيم بها في الساعات الأولى من صباح يوم المباراة، فيما أكدت عائلته أنه لا توجد أي شبهة جنائية في الحادثة.

وفي سياق متصل، حقق مانشستر سيتي فوزاً على فياريال بهدفين نظيفين، في المباراة التي لعبت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.