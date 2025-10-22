قبل مواجهة آينتراخت الليلة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام أندية ألمانيا؟

بيراميدز ينافس على 5 جوائز ضمن الأفضل في أفريقيا

يستعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وسط ترقب كبير لأداء "الملك المصري" أمام الفرق الألمانية، التي سبق أن واجهها في محطات مختلفة من مسيرته.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أرقام محمد صلاح أمام أندية ألمانيا كالتالي":

شالكه

كانت البداية أمام شالكه في موسم 2013-2014 عندما كان صلاح لاعبًا في صفوف بازل السويسري، حيث خسر الفريق السويسري المباراتين، وشارك النجم المصري في كامل الدقائق دون تسجيل أو صناعة.

هوفنهايم

في موسم 2017-2018، واجه صلاح هوفنهايم في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات مع ليفربول، ونجح "الريدز" في الفوز بالمباراتين، وسجل صلاح هدفًا في لقاء الإياب الذي انتهى بفوز ليفربول 4-2، في أولى مواسمه مع الفريق الإنجليزي.

باير ليفركوزن

خاض صلاح ثلاث مواجهات أمام باير ليفركوزن، اثنين بقميص روما في موسم 2015-2016، تعادل فيهما الفريق الإيطالي 4-4 في الأولى دون مساهمة من صلاح، قبل أن يسجل ويصنع في الفوز 3-2 في الثانية.

وفي موسم 2024-2025، تألق صلاح مجددًا أمام ليفركوزن بقميص ليفربول، بعدما صنع هدفين في الفوز الكبير برباعية نظيفة خلال مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

بايرن ميونخ

واجه صلاح بايرن ميونخ في دور الـ16 من دوري الأبطال موسم 2018-2019، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، قبل أن يساهم في الفوز 3-1 بالإياب بصناعته لأحد الأهداف في "أليانز أرينا".

لايبزيج

خاض صلاح ثلاث مواجهات ضد لايبزيج جميعها بقميص ليفربول، سجل خلالها هدفين في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ16 لموسم 2020-2021، وصنع هدفًا إضافيًا في مواجهة موسم 2024-2025 التي حسمها ليفربول 1-0.

وبذلك يدخل محمد صلاح مواجهة آينتراخت فرانكفورت الليلة برصيد 11 مباراة أمام الأندية الألمانية، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 أخرى، في انتظار إضافة جديدة إلى سجله الأوروبي المميز.