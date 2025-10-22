نجم تشيلسي السابق يقترب من الانضمام إلى الوداد المغربي

بيراميدز ينافس على 5 جوائز ضمن الأفضل في أفريقيا

كشف الصحفي الإيطالي المختص في الانتقالات فابريزيو رومانو، اقتراب النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي السابق، من الانضمام إلى فريق الوداد المغربي.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "حكيم زياش أنهى اتفاقه للانضمام إلى فريق الوداد المغربي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "النجم المغربي، سينضم إلى فريق الوداد في صفقة انتقال حر، بعد اتصالات مكثفة حدث مع اللاعب من إدارة النادي ".

ويعد حكيم زياش واحدا من أبرز اللاعبين المغاربة، حيث خاض العديد من التجارب الاحترافية الأوروبية، من أبرزها أياكس أمستردام، تشيلسي الإنجليزي وجالاتا سراي التركي، بالإضافة إلى تجربة قصيرة مع فريق الدحيل القطري.

وكانت آخر محطات زياش الاحترافية، هو الظهور رفقة فريق الدحيل القطري، الذي لعب مع لمدة 6 شهور، شارك رفقته في 13 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

