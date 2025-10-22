10 لاعبين.. سيطرة مغربية على قائمة المرشحين للأفضل في أفريقيا

بينهم حسام حسن.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

بيراميدز ينافس على 5 جوائز ضمن الأفضل في أفريقيا

سيطرت المغرب على قائمة المرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، 13 مغربيا ضمن جوائز، أفضل لاعب أفريقي، أفضل لاعب في أفريقيا، أفضل حارس مرمى أفريقي، أفضل مدرب في أفريقيا، أفضل لاعب شاب.

وجاءت الجوائز التي ينافس عليها المغربة كالآتي:

1-أفضل لاعب في أفريقيا (رجال)

-محمد الشيبي لاعب بيراميدز

- محمد حريمات لاعب الجيش الملكي المغربي

- أسامة المليوي لاعب نهضة بركان

2-أفضل مدرب في أفريقيا (رجال)

- طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب للمحليين

-محمد وهبي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاما

-وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الأول

3- أفضل لاعب شاب في أفريقيا

عبد الله وزان وحسام الصادق وعثمان معما

4- أفضل ناد في أفريقيا

-نهضة بركان المغربي

5- أفضل منتخب (للرجال) في أفريقيا

-منتخب المغرب الأول

- منتخب المغرب تحت 20 عامًا الذي توّج بلقب كأس العالم للشباب 2025

5- أفضل حارس مرمى في أفريقيا

-ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب

-منير مهند محمدي حارس مرمى نهضة بركان

6-أفضل لاعب أفريقي

- أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب

- أسامة المليوي لاعب نهضة بركان