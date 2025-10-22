محمد صلاح ينافس لاعب بيراميدز على جائزة أفضل لاعب أفريقي

قبل ترشحه لأفضل ناد في أفريقيا.. ماذا حقق بيراميدز خلال الموسم الماضي؟

بيراميدز ينافس على 5 جوائز ضمن الأفضل في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي خارج القارة (رجال).

وشهد القائمة وجود الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى نجم نادي بيراميدز، الكونغولي فيستون ماييلي.

وتضم القائمة كل من، الكاميروني فرانك أنجويسا لاعب نابولي الإيطالي، الجابوني دينيس بوانجا لاعب لوس أنجلوس، الغيني سرهوا جوراسي لاعب بروسيا دورتموند، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، المغربي أسامة المليوي لاعب نهضة بركان، النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب جالطة سراي، السنغالي إيليمان ندياي لاعب إيفرتون، السنغالي باب ماتار سار لاعب توتنهام.