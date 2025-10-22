بالصور.. عمر مرموش يعود للمشاركة بعد 42 يوما من الغياب

ماذا قدم عمر مرموش في الظهور الأول له مع مانشستر سيتي بعد الإصابة؟

عاد الدولي المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، للمشاركة مع فريقه بعد غياب 42 يوما، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة مع منتخب مصر.

وتعرض عمر مرموش للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، يوم 9 سبتمبر الماضي (قبل 42 يوما)، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحل عمر مرموش في الدقيقة 85، من مباراة مانشستر سيتي وفياريال الإسباني، وذلك بدلا من سافينيو.

وفاز مانشستر سيتي على فياريال، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

