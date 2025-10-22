مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

كلوب بروج

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

بالصور.. عمر مرموش يعود للمشاركة بعد 42 يوما من الغياب

كتب : هند عواد

12:10 ص 22/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (1)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (4)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (5)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (3)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (8)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (9)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (7)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (11)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (12)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (10)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاد الدولي المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، للمشاركة مع فريقه بعد غياب 42 يوما، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة مع منتخب مصر.

وتعرض عمر مرموش للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، يوم 9 سبتمبر الماضي (قبل 42 يوما)، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحل عمر مرموش في الدقيقة 85، من مباراة مانشستر سيتي وفياريال الإسباني، وذلك بدلا من سافينيو.

وفاز مانشستر سيتي على فياريال، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب للشباب بكأس العالم

نجم الإسماعيلي يشكر وزارة الرياضة: تدخلتم قبل فوات الأوان لإنقاذ النادي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي عمر مرموش يعود للمشاركة الدولي المصري عمر مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟