فيرمين لوبيز يسجل "هاتريك" ويصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

"بعد هدف فياريال".. هالاند يتخطى محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين

بالصور.. عمر مرموش يعود للمشاركة بعد 42 يوما من الغياب

مانشستر سيتي يحتفل بعودة مرموش للمشاركة مع الفريق

حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على نظيره أولمبياكوس اليوناني ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا 2025/26.

و انتصر البارسا على أولمبياكوس بسداسية مقابل هدف، حيث سجل فيرمين لوبيز 3 أهداف على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وبفضل ثلاثيته في مرمى أوليمبياكوس الليلة، أصبح فيرمين لوبيز أول لاعب إسباني في التاريخ يسجل ثلاثية لصالح برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط محتلا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأبطال.

🚨🇪🇺 FERMIN LOPEZ MAKES IT FIVE FOR BARCELONA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HAT-TRICK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Barcelona 5-1 Olympiacos.pic.twitter.com/z3eAxebqQK — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 21, 2025

اقرأ أيضًا:

بجوارها نجم برشلونة.. نيكي نيكول تدعم لامين يامال من المدرجات

تكريم خاص من فياريال الإسباني لنجم مانشستر سيتي (فيديو)



