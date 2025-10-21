فيرمين لوبيز يسجل "هاتريك" ويصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
كتب : محمد القرش
حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على نظيره أولمبياكوس اليوناني ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا 2025/26.
و انتصر البارسا على أولمبياكوس بسداسية مقابل هدف، حيث سجل فيرمين لوبيز 3 أهداف على ملعب مونتجويك الأولمبي.
وبفضل ثلاثيته في مرمى أوليمبياكوس الليلة، أصبح فيرمين لوبيز أول لاعب إسباني في التاريخ يسجل ثلاثية لصالح برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط محتلا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأبطال.
فيرمين لوبيز يفتتح التسجيل مبكراً لبرشلونة #دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة_أولمبياكوس pic.twitter.com/wfHSogmxWJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025
فيرمين لوبيز يسجل الهدف الثاني لبرشلونة ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة_أولمبياكوس pic.twitter.com/XDDGNPiPan
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025
🚨🇪🇺 FERMIN LOPEZ MAKES IT FIVE FOR BARCELONA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HAT-TRICK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Barcelona 5-1 Olympiacos.pic.twitter.com/z3eAxebqQK
— Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 21, 2025
