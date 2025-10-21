مباريات الأمس
فيرمين لوبيز يسجل "هاتريك" ويصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

كتب : محمد القرش

10:18 م 21/10/2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    برشلونة ضد أولمبياكوس (3)
  • عرض 5 صورة
    احتفال فيرمين لوبيز (1)
  • عرض 5 صورة
    برشلونة ضد أولمبياكوس (2)
  • عرض 5 صورة
    احتفال فيرمين لوبيز (2)

حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على نظيره أولمبياكوس اليوناني ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا 2025/26.

و انتصر البارسا على أولمبياكوس بسداسية مقابل هدف، حيث سجل فيرمين لوبيز 3 أهداف على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وبفضل ثلاثيته في مرمى أوليمبياكوس الليلة، أصبح فيرمين لوبيز أول لاعب إسباني في التاريخ يسجل ثلاثية لصالح برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط محتلا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأبطال.

اقرأ أيضًا:

بجوارها نجم برشلونة.. نيكي نيكول تدعم لامين يامال من المدرجات

تكريم خاص من فياريال الإسباني لنجم مانشستر سيتي (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

