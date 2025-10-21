مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

2 0
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

روني يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول بعد تراجع مستواه.. ماذا قال؟

كتب : محمد القرش

06:54 م 21/10/2025
تحدث واين روني أسطورة نادي مانشستر يونايتد، عن معاناة محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة الأخيرة مع المدرب الهولندي أرني سلوت.

أعرب الدولي الإنجليزي السابق عن رأيه في برنامج "واين روني" على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قائلا: "أعتقد أن صلاح لعب الكثير من المباريات على مدار السنوات القليلة الماضية، وكان الرجل الرئيسي، وحمل هذا الضغط".

وأضاف: "وأنت على الأرجح من بين أفضل خمسة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبرأيي أعتقد أن هذا الأمر قد أثر عليه قليلاً".

وتوقع روني أن صلاح قد يغادر ليفربول الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة بحلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتحدث هداف مانشستر يونايتد عن نهاية مسيرته في أولد ترافورد، معتقدًا أن الأمر نفسه قد يحدث مع صلاح: "لن أتفاجأ إذا غادر النادي في يناير، أو ربما الصيف المقبل".

واختتم: "في بعض الأحيان لا تريد الاعتراف بذلك، ولكن الشيء التالي الذي تعرفه هو أنك رحلت".

وبعد 13 عامًا قضاها في مانشستر يونايتد، عاد روني إلى نادي طفولته، إيفرتون، في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قبل أن يعتزل في موسم 2020/21.

