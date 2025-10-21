مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

أتلتيكو مدريد يشكو أرسنال قبل مباراة دوري الأبطال بسبب الماء البارد

كتب : محمد القرش

06:19 م 21/10/2025

تدريبات فريق أتلتكو مدريد قبل مواجهة أرسنال

تقدم نادي أرسنال الإنجليزي بالاعتذار بعد أن تقدم لاعبو أتلتيكو مدريد الإسباني بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب الاستحمام بماء بارد.

ويتواجد فريق دييجو سيميوني في لندن لمواجهة الجانرز في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء على ملعب الإمارات.

وكما جرت العادة، تدرب الفريق الإسباني على ملعب الإمارات في المساء الذي سبق المباراة، وبعد انتهاء مرانهم، اكتشف نجوم أتلتيكو مدريد أن المياة في غرف تبديل الملابس باردة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الجانب الإسباني شعر "بالغضب" و"المفاجأة" و"الارتباك" لأن مثل هذا الملعب الحديث يفتقر إلى مثل هذا المتطلب الأساسي.

وأبلغ مسؤولو أتلتيكو مدريد نادي أرسنال في الساعة 6.45 مساءً، بعد وقت قصير من بدء جلسة التدريب الخاصة بهم، أنه لا يوجد ماء ساخن.

وكان من المقرر أن ينتهي تدريب سيميوني في الساعة 7.30 مساء، لكن اللاعبين عادوا إلى غرف تبديل الملابس قبل 15 دقيقة ليكتشفوا أن المشكلة لم يتم حلها.

ووفقا لصحيفة "صن سبورت" فأن الماء الساخن عاد بحلول الساعة 7.25 مساءً، لكن سيميوني ونجومه قرروا بالفعل التوجه إلى حافلة الفريق والاغتسال في الفندق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شكوى ضد أرسنال أرسنال دوري أبطال أوروبا أتلتكو مدريد أتلتكو مدريد ضد أرسنال

