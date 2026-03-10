ترتيب صلاح ومرموش.. قائمة الأعلى أجرا في دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة "Givemesport" الإنجليزية، قائمة أعلى اللاعبين أجرا في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، واحتل الدوري المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي المركز الخامس.

قائمة أعلى اللاعبين أجرا في دوري أبطال أوروبا

يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة الأعلى أجرا في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ يصل راتبه الأسبوعي إلى 525 ألف جنيه إسترليني.

ويأتي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني، بـ520 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وفي المركز الثالث يأتي الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ الألماني، وفي المركز الرابع البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

ويحتل المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس بـ400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

بينما يأتي المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز الـ19، براتب قدره 295 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.



جدير بالذكر أن محمد صلاح يخوض حاليا مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، رفقة ليفربول ضد جلطة سراي التركي، ويبحث عن هدفه الـ50 في المسابقة، كأول فريقي يصل إلى هذا الرقم.

ومن جانبه، يستعد المصري الآخر، عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في لقاء مرتقب مساء غدا الأربعاء.



