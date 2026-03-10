سبب غياب لاعب بيراميدز عن مواجهة الجيش الملكي المغربي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، سبب استبعاد المغربي وليد الكرتي، لاعب وسط الفريق، من رحلتهم إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفا على الجيش الملكي المغربي، في الثانية عشرة من صباح السبت المقبل، على الملعب الأولمبي بالرباط، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سبب غياب وليد الكرتي عن بيراميدز

قال المنيري إن الكرتي يعاني من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة وغاب بسببها عن مواجهة البنك الأهلي في الدوري.

وأشار طبيب بيراميدز إلى أن الجهاز الفني فضل استبعاده حتى يواصل أداء برنامجه التأهيلي بالقاهرة.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي المغربي



وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

