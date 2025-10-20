سجل ياسر الزبيري نجم منتخب المغربي، وصاحب هدفي الفوز لأسود الأطلس على حساب الأرجنتين، في نهائي كأس العالم للشباب 2025، رقما تاريخيا أفريقيا في البطولة.

وقاد الزبيري منتخب بلاده لتحقيق فوزا كبير على حساب الأرجنتين، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب "تشيلي الوطني"، في نهائي كأس العالم 2025.

وبثنائية الزبير اليوم أمام الأرجنتيني، بات أول لاعب عربي وأفريقي في التاريخ، يسجل هدفين في نهائي كأس العالم للشباب.

كما أصبح الزبيري ثالث لاعب أفريقي في التاريخ، يسجل في نهائي كأس العالم للشباب، بعد كلا من إيمانويل دواه لاعب غانا في مرمى البرازيل 1993، النيجيري أوباسي في عام 2005 في مرمى الأرجنتين.

والجدير بالذكر، أن منتخب المغرب، تمكن اليوم من أن يصبح أول منتخب عربي في التاريخ، يتوج بلقب كأس العالم للشباب.

