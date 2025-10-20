مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

"بعد ثنائية الأرجنتين".. ياسر الزبيري يسجل رقما تاريخيا أفريقيا في كأس العالم للشباب

كتب - يوسف محمد:

04:18 ص 20/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ياسر الزبيري (6) (1)
  • عرض 8 صورة
    ياسر الزبيري (4) (1)
  • عرض 8 صورة
    ياسر الزبيري (3) (1)
  • عرض 8 صورة
    ياسر الزبيري (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    ياسر الزبيري (5) (1)
  • عرض 8 صورة
    ياسر الزبيري (7) (1)
  • عرض 8 صورة
    ياسر الزبيري (1) (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجل ياسر الزبيري نجم منتخب المغربي، وصاحب هدفي الفوز لأسود الأطلس على حساب الأرجنتين، في نهائي كأس العالم للشباب 2025، رقما تاريخيا أفريقيا في البطولة.

وقاد الزبيري منتخب بلاده لتحقيق فوزا كبير على حساب الأرجنتين، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب "تشيلي الوطني"، في نهائي كأس العالم 2025.

وبثنائية الزبير اليوم أمام الأرجنتيني، بات أول لاعب عربي وأفريقي في التاريخ، يسجل هدفين في نهائي كأس العالم للشباب.

كما أصبح الزبيري ثالث لاعب أفريقي في التاريخ، يسجل في نهائي كأس العالم للشباب، بعد كلا من إيمانويل دواه لاعب غانا في مرمى البرازيل 1993، النيجيري أوباسي في عام 2005 في مرمى الأرجنتين.

والجدير بالذكر، أن منتخب المغرب، تمكن اليوم من أن يصبح أول منتخب عربي في التاريخ، يتوج بلقب كأس العالم للشباب.

أقرأ أيضًا:

نقل نجم ريال مدريد الأسبق إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية

"بعد حديثه عن صلاح".. رد قوي من محمد أبو تريكة على لاعب تشيلسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسر الزبيري كأس العالم للشباب بطولة كأس العالم منتخب المغرب المغرب والأرجنتين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان