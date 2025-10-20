"الكرة علم منقوص".. أول تعليق من إبراهيم فايق على تتويج منتخب المغرب للشباب

شهدت مباراة المغرب أمام الأرجنتين المقامة حاليا، على ملعب "تشيلي الوطني"، في إطار نهائي كأس العالم للشباب 2025، موقف طريف كان بطله حكم الراية.

وبحلول الدقيقة 66 من زمن المباراة، تعرض الحكم المساعد الأول في مباراة الأرجنتين والمغرب، لموقف طريف، خلال محاولته فض الاشتباك بين لاعبي الأرجنتين والمغرب.

ودخل لاعبو الأرجنتين في مشادة مع لاعبي المغرب البدلاء، بعد خروج الكرة لرمية تماس، إلا أن لاعبو المغرب البدلاء حاولوا تعطيل الكرة، مما تسبب في غضب اللاعبين الأرجنتينيين.

وأسرع حكم الراية تجاه اللاعبين لمنع تطور المشادة بين اللاعبين، لكنه سقط على أرضية الملعب في لقطة تعد من طرائف المباراة بل والبطولة بشكل عام.

ويذكر أن منتخب المغرب متقدم على منتخب الأرجنتين للشباب، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمعهما بنهائي كأس العالم للشباب 2025.

